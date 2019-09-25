https://static.news.ru/photo/40f7f43a-df6e-11e9-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Koller/Global Look Press

Украина накопила нужные запасы газа и готова к зиме. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его словам, объём голубого топлива в подземных хранилищах превысил отметку в 20 млрд кубометров. Это крупнейший за девять лет показатель, подчеркнул он.

Коболев отметил, что газа хватит, «чтобы обеспечить надёжную работу ГТС (газотранспортной системы. — News.ru) и газоснабжение всех украинских потребителей этой зимой, даже если Россия пойдёт на прерывание транзита через Украину».

Ранее, как писал News.ru, глава «Нафтогаза» заявлял о планах закачать дополнительные объёмы газа на случай прекращения «Газпромом» транзита топлива. Он говорил о том, что для начала и бесперебойного прохождения отопительного сезона достаточно 20 млрд кубометров.