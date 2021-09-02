Глава «Нафтогаза» Витренко призвал к санкциям против «Газпрома»

Гарантиями энергетической безопасности для Киева должны стать контракты с европейскими компаниями на транзит газа. Об этом в эфире телеканала «1+1» заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. Он также высказался за принятие санкций против «Газпрома» в случае блокирования поставок топлива из других стран.

В настоящее время Витренко в составе украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, находится в США. Ранее президент Украины после встречи с американским коллегой Джо Байденом заявлял, что стороны обсудили вопросы энергетической безопасности страны в связи с грядущим запуском газопровода «Северный поток — 2».

В своём выступлении Витренко в очередной раз заявил , что Украине нужны контракты на транзит газа через Европу, заключённые с европейскими компаниями.

А если таких контрактов не будет и «Газпром» продолжит блокировать доступ третьих сторон к транзиту через Украину, тогда должны быть санкции. Потому что это будет доказательством того, что «Газпром» использует газ как геополитическое оружие, — сказал глава «Нафтогаза».

Ранее сообщалось, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины.

В Госдуме РФ негативно оценили планы Киева повлиять на «Северный поток — 2». Так, депутат Руслан Бальбек считает, что Украине помешать работе газопровода даже с помощью США «не по зубам».