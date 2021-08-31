Глава «Нафтогаза»: «Северный поток — 2» всё ещё можно остановить

Проект «Северный поток — 2» всё ещё может быть остановлен. Способы в настоящее время обсуждаются с властями США. Об этом в интервью агентству Reuters заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По слова Витренко, проект может быть остановлен, даже несмотря на его прктически полную готовность

Даже несмотря на то, что он может быть, я не знаю, на 99% завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить... И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG, — заявил руководитель «Нафтогаза».

Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В числе прочего в этом заявлении сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». В частности, после 2024 года транзит российского газа через Украину должен продолжаться. При этом Берлин обязуется использовать все имеющиеся у него рычаги для содействия продлению соглашения о транзите газа между РФ и Украиной на срок до 10 лет. При этом переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года. Также Германия обязуется добиваться санкций для РФ, если та станет использовать энергию в качестве оружия против стран ЕС.

При этом укладка второй нитки газопровода «Северный поток — 2» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил гендиректор компании «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов