Глава «Нафтогаза» призвал украинцев запастись теплой одеждой к зиме

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Глава украинской госкомпании «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал сограждан запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, его слова приводит The Guardian. Он подчеркнул, что отопительный сезон на Украине начнется позже, а закончится раньше, чем было до этого. Кроме того, председатель нефтегазовой компании заявил, что без финансовой помощи со стороны Запада Украина столкнется с выходом из строя энергосистемы.

В ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, указал он.

Без финансовой поддержки [западных стран] нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы, — говорится в сообщении.

Ранее с таким же призывом выступил мэр Киева Виталий Кличко. Он посоветовал киевлянам подготовить к зиме теплые вещи, в связи с проблемами в отопительный сезон. Кроме того, он предупредил о возможных перебоях электричества.

Тяжелую зиму Украине ранее предрек и генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе своего выступления, он также напомнил об обещании Альянса оказать Киеву долгосрочную поддержку.