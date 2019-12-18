https://static.news.ru/photo/b9bb6e74-21ae-11ea-813b-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа с российским «Газпромом» до Нового года крайне мала.

По его словам, с каждой минутой шансы приближаются к нулю. При этом спрогнозировать результаты переговоров с российской стороной трудно, отметил он на YouTube-канале организации.

Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <...>очень маленькая, но надеемся на лучшее, — подчеркнул он.

Как передавал NEWS.ru, 19 декабря в Берлине должны пройти консультации по газу на министерском уровне между Россией, Украиной и ЕС. Стороны обсудят сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита топлива через Украину после 2019 года.