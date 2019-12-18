Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что вероятность подписания контракта на транзит газа с российским «Газпромом» до Нового года крайне мала.
По его словам, с каждой минутой шансы приближаются к нулю. При этом спрогнозировать результаты переговоров с российской стороной трудно,
Надеюсь, что контракт новый будет подписан, но уже сейчас можно говорить, что вероятность подписания до 1 января <...>очень маленькая, но надеемся на лучшее, — подчеркнул он.
Как передавал NEWS.ru, 19 декабря в Берлине должны пройти консультации по газу на министерском уровне между Россией, Украиной и ЕС. Стороны обсудят сроки, тарифы и объёмы долгосрочного транзита топлива через Украину после 2019 года.
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