Глава МВД Великобритании отказалась работать в правительстве Лиз Трасс Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке

Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Глава МВД Великобритании Прити Пател

Глава МВД Великобритании Прити Пател объявила об отставке, передает ТАСС. Она отметила, что не будет работать в правительстве новоизбранного премьер-министра Британии Лиз Трасс.

Я поздравляю Лиз Трасс с избранием в качестве нашего нового лидера, я буду оказывать ей поддержку в ее роли премьер-министра. Я продолжу служить своей стране и избирательному округу Уитем на востоке Англии в качестве депутата после того, как Лиз формально вступит в должность и назначит нового главу МВД, — сообщила Пател.

5 сентября стало известно, что действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым премьер-министром Великобритании. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи она пообещала снизить налоги, решить проблемы в энергетике и здравоохранении.

Лиз Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».