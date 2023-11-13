Глава МВД Великобритании лишилась работы после критики полиции Sky News: Сунак отправил в отставку главу МВД Британии после критики полиции

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global look Press

Суэлла Браверман

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман потеряла должность после публикации критической статьи о действиях полиции во время митингов в поддержку Палестины, сообщает телеканал Sky News. Решение об отставке принял премьер-министр страны Риши Сунак.

Премьер-министр вынужден был принять меры, после того как госпожу Браверман обвинили в подрыве оперативной независимости полиции и доверия общества к ней, — указал телеканал.

По информации Sky News, последнее время Браверман регулярно подвергалась критике как со стороны лейбористов, так и со стороны правящей Консервативной партии. Кроме того, Сунак намерен объявить еще о нескольких кадровых перестановках в составе кабинета министров.

Браверман недавно написала в The Times, что протесты в поддержку Палестины похожи на «марши ненависти». По ее словам, полиция, позволяя такие акции, «подыгрывает» левым активистам.

Акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне 11 ноября. По итогам митинга полиция задержала 150 участников протестов, которые запускали пиротехнику. По словам властей, многие из них были в масках. Кроме того, стражи порядка задержали 82 активиста, устроивших стычки с правоохранителями. Нарушители пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф, где проходили мероприятия по случаю Дня памяти павших.