Глава МВД Великобритании Браверман ушла в отставку

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look press

Суэлла Браверман

Глава МВД Великобритании Суэлла Браверман покинула свой пост, став вторым за неделю министром, ушедшим из правительства премьера королевства Лиз Трасс, сообщает The Guardian. Эту должность она занимала 43 дня.

Предполагается, что Суэлла Браверман ушла с поста министра внутренних дел Великобритании после того, как Лиз Трасс отменила свои планы <...> на фоне отчаянных попыток спасти свое премьерство, — говорится в сообщении.

На Даунинг стрит отрицают увольнение Браверман, имея в виду, что она ушла сама, однако истинную причину ухода не называют.

Ранее экс-глава МВД Британии открыто раскритиковала Трасс за решение отказаться от сокращения максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Согласно информации The Guardian, Браверман и другие члены правящей Консервативной партии разочаровались почти полным сворачиванием ранее анонсированной масштабной программы налоговых реформ.

14 октября состав британского кабмина покинул глава Минфина Квази Квартенг, проработавший на посту всего 38 дней. Sky News сообщил, что причиной увольнения Квартенга стал предложенный им план бюджета, который получил название «План Роста». Телеканал уточняет, что из-за этого плана фунт приблизился к рекордно низкому уровню по отношению к доллару, повысив стоимость госзаймов и ставки по ипотечным кредитам.