Глава МВД Сербии заявил, что главу республики незаконно прослушивали

https://static.news.ru/photo/6283f3b4-4db4-11eb-af86-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: vucic.rs

Силовики и спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства противоправного прослушивания главы республики Александра Вучича, заявил руководитель МВД страны Александр Вулин.

О слежке рассказал сам президент. По словам Вулина, политик «никогда ничего не говорит просто так».

Он (Вучич. — NEWS.ru) сообщил не ради политической выгоды, а потому что это — правда. Он получил определённую информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания, — заявил Вулин в эфире телеканала.

По словам главы МВД, пока рано рассуждать о целях незаконной прослушки, но уже ясно, что они были недобронамеренными.

Накануне министр сообщил, что Вучичу угрожает опасность, так как лидер «объявил войну организованной преступности» после ареста представителей черногорских мафиозных группировок, чьё многолетнее жестокое противостояние вышло за пределы региона.

Ранее Вучич открыл на территории страны газопровод «Балканский поток», являющийся продолжением «Турецкого потока». Республика начала получать российский газ через Чёрное море, Турцию и Болгарию. До этого момента топливо шло в Сербию транзитом через Украину и Венгрию. Теперь на границе Болгарии и Сербии началась прокачка газа через пункт Киреево — Заечар в 20 километрах от города Нови Сад.

Власти Сербии намерены продолжать развивать партнёрские отношения с Россией. Политик открыто заявлял, что гордится отношениями с Россией, несмотря на критику взаимодействия между странами, писал NEWS.ru.