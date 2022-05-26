Глава МВД Сербии Вулин ответил Кличко на сравнение Донбасса и Косово Глава МВД Сербии Вулин: Кличко должен признать для Донбасса то же, что признаёт для Косово

Министр обороны Сербии Александр Вулин / Фото MOD Russia/via Global Look Press

Глава Киева Виталий Кличко обязан быть последовательным в своих оценках и признать права жителей Донбасса на самоопределение, если он признает отделение Косово, заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, передаёт РИА Новости. Ранее Кличко выразил благодарность Албании и косовским албанцам за поддержку Украины во время российской спецоперации. Он заявил, что «албанцы боролись против сербских оккупантов».

Если бы Кличко знал историю, то был бы в курсе, что Косово и Метохия — часть Сербии. Невозможно оккупировать собственную страну. Тот, кто сравнивает Донбасс и Косово и Метохию, должен быть готов в сравнении идти до конца. Если Кличко утверждает, что косовские албанцы были оккупированы и освободились от Сербии и сербских оккупантов, тогда и русские в Донбассе также оккупированы и имеют право освободиться от украинских оккупантов, — заявил Вулин.

Виталий Кличко Mike Wolff, TSP/imago stock&people/Global Look Press

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не готов вводить санкции против Москвы в нынешних реалиях.Тем не менее он уточнил, что ситуация может поменяться в будущем. Вучич ранее отмечал, что Белград не будут вводить антироссийские санкции как можно дольше.

15 мая Александр Вучич уже заявлял, что власти Сербии будут сопротивляться введению санкций против России столько, сколько смогут. Отказываясь вводить ограничения, Белград несёт большой ущерб, но Сербия не присоединится к антироссийским санкциям Запада, поскольку проводит независимую внешнюю политику, пояснил Вучич.