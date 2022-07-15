Глава МВД Сербии ответил на угрозы депутата Рады Глава МВД Сербии Вулин: страну и ее президента не перевоспитают последователи Бандеры

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Вулин

Сербию и ее президента Александра Вучича не «перевоспитают» почитатели Степана Бандеры на Украине и нацистов Хорватии, заявил глава МВД республики Александр Вулин в ответ на угрозы депутата Рады Алексея Гончаренко отомстить за заявления сербского лидера о спецоперации РФ. В свою очередь хорваты, по словам руководителя ведомства, «не могут простить Вучичу, что он не стал частью антироссийской пропаганды и ведет самостоятельную политику», пишет РИА Новости.

Сербию, которой руководит Вучич, никто не перевоспитает, а особенно последователи (главы нацистского Независимого государства Хорватия Анте) Павелича или Бандеры. Знаю, насколько им мешает, что у Сербии есть свободный и храбрый лидер, а у всех сербов — свой президент, — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что сербы гордятся Вучичем, потому как сами его избрали. В Сербии президенты выбираются «на свободных выборах, а не провозглашаются на площадях или Майдане», добавил глава МВД.

15 июля Гончаренко заявил, что Киев вместе с Хорватией отомстит Вучичу за его заявления о конфликте на Украине. По его словам, лидера балканской страны и ее народ перевоспитают при возможном вступлении Сербии в ЕС. Так парламентарий отреагировал на высказывание Вучича о том, что российский президент Владимир Путин в определенный момент спецоперации обратится к мировым лидерам с неким предложением.