В Италии подвергли критике Зеленского из-за его действий Глава МВД Италии: разговор Трампа и Зеленского не был спланирован

Фото: Chris Kleponis — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Беседа Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в соборе Святого Петра носила спонтанный характер, заявил в эфире Tg5 министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози. По его словам, содержание разговора глав государств остается неизвестным.

Это была неподготовленная встреча, совершенно не соответствующая протоколу, — отметил Пьянтедози.

Собор и площадь Святого Петра вместе с общей атмосферой, безусловно, сыграли важную роль, пояснил Пьянтедози. Он добавил, что священное место могло вдохновить политиков на обсуждение вопросов мира.

Сам Зеленский положительно охарактеризовал встречу с американским президентом Дональдом Трампом. Политик выразил уверенность, что эта беседа «имеет все шансы войти в историю». По его словам, им удалось обсудить широкий круг вопросов, включая необходимость полного прекращения огня, защиту гражданского населения и создание условий для устойчивого мира.

Владимир Зеленский появился на церемонии прощания с папой римским Франциском в черной камуфляжной одежде. Тем самым он нарушил традиционный протокол мероприятия. Другие участники облачились в темные деловые костюмы и фраки, а женщины — в черные наряды, некоторые с головными уборами.