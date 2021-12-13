Глава МВД Германии выступила за ужесточение регулирования Telegram

Глава МВД Германии Нэнси Фезер в интервью медиагруппе Funke выступила за ужесточение регулирования контента в мессенджере Telegram в целях борьбы с разжиганием ненависти, призывами к насилию и агитацией в Интернете. По словам министра, пока обмен сообщениями не попадает под действие закона об улучшении правоприменения в социальных сетях.

Мы должны действовать более решительно против травли, насилия и ненависти в Интернете, — отметила Фезер.

Она сообщила, что Федеральным управлением юстиции ФРГ были возбуждены два дела против мессенджера, ему приписывают нарушение закона об улучшении правоприменения в соцсетях. При этом в самом Telegram на это никак не отреагировали.

Федеральное правительство не допустит такого, — предупредила министр.

На сегодняшний день услуги обмена сообщениями не являются областью действия закона об улучшении правоприменения в социальных сетях, так как они предназначаются для индивидуального общения. Однако сегодня сообщения в мессенджере могут быть размещены в публичных группах до 200 тысяч участников.

По мнению Фезер, количество подписчиков на общедоступные каналы в принципе не лимитируется, в связи с чем глава ведомства считает, что публичные каналы должны подпадать под те же правила регулирования, что и социальные сети Facebook и Twitter.

Это означает, что заведомо наказуемый контент должен быть удалён в течение 24 часов, незаконный контент — в течение семи дней, — заключила министр.

При этом Фезер считает, что публичные каналы обязаны сообщать обо всех нарушениях в федеральное управление уголовной полиции.

Ранее сообщалось, что в обновлённой версии мессенджера Telegram владельцы каналов получат возможность устанавливать запрет для подписчиков на сохранение фото и видео, на скриншоты и пересылку сообщений. Также пользователи получают возможность полного контроля за своей перепиской, отныне они смогут без следа удалять сообщения для всех участников беседы, а также появилась возможность удалить сообщения за конкретный день или промежуток времени.

Кроме того, на некоторых устройствах изменился процесс входа в мессенджер: без СМС, при помощи ввода последних трёх цифр номера, с которого поступает звонок от Telegram.