Глава МВД Германии предостерегла чиновников от прослушивания Россией

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ предостерегло политиков и госслужащих от прослушивания по стороны спецслужб России, передает Bild. Глава МВД Нэнси Фезер считает, что в Берлине сохраняется угроза шпионажа, несмотря на высылку дипломатов.

Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которых мы могли отнести к российским спецслужбам. Но опасность шпионажа этим не исключается, — сказала Фезер.

По ее мнению, Россия ведет гибридную войну и может прослушивать правительственный квартал в Берлине.

Отметим, что недавно чиновники Бундестага обнаружили антенну на крыше российского посольства. По их мнению, она является средством шпионажа.