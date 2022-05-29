Глава МВД Франции нашёл виноватых в беспорядках на финале ЛЧ Глава МВД Франции Дарманен обвинил британских фанатов в беспорядках на финале ЛЧ

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В беспорядках на финале футбольной Лиги чемпионов, произошедших 28 мая во Франции, виноваты болельщики английской команды. Такое мнение в своём Twitter высказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. Он также поблагодарил полицию, справившуюся с возникшей ситуацией.

Тысячи британских «болельщиков» без билетов или с поддельными билетами пытались прорваться на стадион, а иногда и нападали на стюардов. Спасибо очень большому количеству полицейских сил, мобилизованным сегодня вечером в этих сложных условиях, — написал Дарманен.

Финал Лиги чемпионов состоялся 28 мая в Париже на стадионе Staf de France. В финальном поединке встретились английский «Ливерпуль» и мадридский «Реал», Испанский клуб одержал победу со счётом 1:0 и стал четырнадцатикратным обладателем титула победителя турнира, что является рекордом..

При этом начало матча было отложено на 37 минут по причине беспорядков, случившихся возле стадиона. По имеющимся данным, болельщики прорывались через охрану в попытке попасть на трибуны. Полиции пришлось применить против них слезоточивый газ.