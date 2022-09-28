Глава МВД Финляндии потеряла сознание на брифинге по взрывам на «СП»

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Криста Микконен

Глава МВД Финляндии Криста Микконен потеряла сознание на брифинге по взрывам на «Северных потоках», передает Telegram-канал Mash.

За несколько минут до этого она заявила, что Финляндия может построить стену на границе с Россией.

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на «Северных потоках» пройдет 30 сентября в 22:00 мск, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее о желании созвать заседание Совбеза заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Телеведущий Fox News Такер Карлсон сообщал, что администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к уничтожению труб «Северного потока».