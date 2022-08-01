Глава муниципалитета подтвердил стрельбу косовской полиции по сербам

Фото: Festim Beqiri/dpa/Global Look Press

Полицейские стоят на баррикаде, в то время как в городе слышны сирены

Полиция самопровозглашенного Косово открывала огонь в сторону сербов в деревне Банье на административной границе, сообщил РИА Новости председатель муниципалитета Зубин-Поток Срджан Вулович. По его словам, накануне около 19:00 по местному времени (20:00 мск) слышалась стрельба в деревне Банье. Он уточнил, что стреляла косовская полиция.

Были потасовки, были проколоты автомобильные шины, и они (полицейские. — NEWS.ru) стреляли, — сказал Вулович.

В свою очередь директор Канцелярии по Косово и Метохии Петар Петкович заявил, что власти Косово собирались развязать вооруженный конфликт против местных сербов. По его словам, на базу Белведере в южной части Косовска-Митровицы стянули сотни бронированных автомобилей и «до зубов вооруженных спецназовцев». Он добавил, что власти Сербии сделали все возможное и невозможное, чтобы дойти до тех, кто может оказать влияние на премьер-министра республики Косово Альбина Курти и предотвратить появление жертв в этом конфликте.

31 июля в северных районах Косово, населенных сербами, включили сирены воздушной тревоги. Местные жители начали строить баррикады. Косовские албанцы собрались в группы в южной части города Косовска-Митровица у моста, ведущего на северную, сербскую сторону. Конфликт произошел на фоне решения о прекращении действия сербских документов с 1 августа в Косово и Метохии. Позже правительство Косово приняло решение отложить замену сербских паспортов и номерных знаков до 1 сентября.