Глава Молдавии официально восстановил статус русского языка в стране

https://static.news.ru/photo/a26a34ca-410c-11eb-9541-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Молдавии Игорь Додон сообщил, что подписал закон о языках, восстанавливающий статус русского как языка межэтнического общения. Кроме того, политик своим указом снял ограничение на трансляцию телеканалов РФ.

Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, который предусматривает восстановление статуса русского языка как языка межэтнического общения, как это было на протяжении более двух десятилетий, пока Конституционный суд не объявил закон устаревшим и рекомендовал принять новый, — говорится в сообщении.

В конце 2017 года молдавский парламент, в тот момент контролировавшийся проевропейской Демократической партией Молдовы, принял закон о борьбе с иностранной пропагандой. Новостные и аналитические программы, касающиеся военной и политической тематики, произведённые в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, попали под запрет. Россия вошла в перечень государств, затронутых ограничениями.

Также Додон подписал постановление, отменяющее так называемый закон о миллиарде. На его основании предыдущие правительства переложили «на плечи наших людей выплату миллиарда, украденного из трёх банков», говорится на сайте лидера республики.

Накануне парламент Молдавии проголосовал против предоставления Соединённым Штатам Америки территории бывшего Республиканского стадиона в центре Кишинёва под строительство нового посольства. Решение о передаче земли приняли прежние власти страны. 3 декабря инициатива об отмене решения о передаче земли прошла сразу два чтения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правительство Молдавии назначило новым послом в России бывшего депутата парламента республики Владимира Головатюка. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику.