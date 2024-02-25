Глава МО Украины назвал одну из главных проблем поставки западного оружия Глава МО Украины: половина вооружения с Запада не поступает на Украину вовремя

Фото: МО Украины

Половина вооружения, которое выделяют Киеву западные партнеры, не поступает вовремя, заявил на конференции «Украина. 2024 год» глава Минобороны Украины Рустем Умеров. По его словам, которые приводит телеканал «Рада», такие задержки приводят к потерям личного состава и территорий.

Поскольку ситуация всегда динамичная, всегда меняется, то 50% [оружия] не поступает [на Украину] вовремя, — сказал Умеров.

До этого президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру вооружения, которое продает Украина. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев утверждал, что натовское оружие, отправленное ВСУ, активно применяется в Израиле.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские власти могли перепродать ПТРК «Джавелин» и стрелковое оружие террористическим организациям. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак называл подобные утверждения «очередным российским фейком».

Теперь же стало известно, что военно-промышленный комплекс Евросоюза сталкивается с серьезными проблемами в вопросе наращивания производства вооружения для удовлетворения потребностей армии Украины. По оценке журналистов, выход на необходимые объемы производства может быть достигнут «слишком поздно» для Киева, если Вашингтон не предоставит военную помощь.