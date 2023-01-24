В Финляндии не захотели вступать в НАТО без Швеции Глава Минобороны Финляндии отметил важность вступления в НАТО вместе со Швецией

Фото: Defence Finland

Пекка Хаависто и Микко Савола

Министр обороны Финляндии Микко Савола не согласился с заявлением главы МИД страны Пекки Хаависто о возможности вступления в НАТО без Швеции. В своем Twitter-аккаунте он отметил важность вхождения в Альянс вместе со Стокгольмом. Ранее Хаависто предложил взять паузу в переговорах о вступлении двух стран в состав военно-политического блока.

Сейчас важно сохранять холодную голову. Мы подали заявку на членство в НАТО одновременно со Швецией. В интересах Финляндии, Швеции и НАТО закончить вместе, — написал Савола в Twitter.

Ранее активисты сожгли Коран прямо перед турецким посольством в Стокгольме. Акция была согласована с местными властями. Шведский радикал Расмус Палудан заявил, что хочет таким образом показать полную свободу слова и демократию.

В ответ на это президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольм не получит поддержки от Анкары по ратификации документа о вступлении в НАТО. Он отметил, что подобные провокации свидетельствуют о поддержке шведским правительством Рабочей партии Курдистана, которая признана в Турции террористической.