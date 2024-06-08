Глава МО Австрии заявила, что Запад перешел красную черту Глава МО Австрии: разрешение Запада на удары по РФ перешло красную черту

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Клаудия Таннер

Разрешив Украине атаковать определенные территории России оружием, переданным зарубежными партнерами, Запад пересек красную черту, заявила в интервью газете die Presse министр обороны Австрии Клаудия Таннер. Она призналась, что очень рада решению не отправлять в зону СВО войска НАТО.

Таннер также отметила, что Австрия как нейтральное в военном отношении государство не вправе судить, должен ли Киев в достаточной мере защищать Харьков от обстрелов со стороны российской границы.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может отказаться от планов по созданию фонда помощи Украине объемом €100 млрд за счет взносов стран Альянса в следующие пять лет. Глава организации столкнулся с сопротивлением членов военного блока. Вероятно, Столтенберг попросит союзников сохранить свои текущие взносы.

На днях Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не планирует отправлять на Украину войска. По его словам, военный блок фокусируется на том, чтобы «установить более сильные рамки для долгосрочной поддержки Украины».

До этого политолог Константин Блохин предположил, что заявление генсека НАТО о ежегодных выплатах Украине в размере €40 млрд говорит о начале новой холодной войны России и Запада. По словам эксперта, высказывание Столтенберга также свидетельствует о том, что Запад не откажется от поддержки Киева, как бы дорого это ни было. Вместе с тем политолог предположил, что в Альянсе будут несогласные, а население начнет выходить на протесты, но руководство продолжит гнуть свою линию.