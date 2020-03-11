Фото: Shan Yuqi/Xinhua/Global Look Press

Глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заявил, что заразился коронавирусом. По словам внука последнего австрийского императора Карла I, симптомы гриппа проявились у него около недели назад после возвращения из Швейцарии.

59-летний мужчина не подозревал, что инфицирован COVID-19, пока с ним не связался приятель, у которого выявили заражение новым типом вируса. Габсбург-Лотарингский сдал анализы, они указали на наличие коронавируса в организме....