Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что жители страны и остальных европейских государств должны свыкнуться с мыслью о коронавирусе на континенте.
По словам главы немецкого Минздрава, закрытие границ по примеру соседней Австрии, которая запретила въезд из Италии, не остановит распространение COVID-19.
Он всё ещё будет распространяться, даже если вы закроете все границы. Раньше или позже вам придётся впускать или выпускать людей, и тогда он начнёт распространяться вновь, — сказал Шпан, слова которого приводит агентство Reuters.
Ранее NEWS.ru писал, что число заражённых новым типом коронавируса в Германии превысило 1000 человек.