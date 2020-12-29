Глава Минздрава ФРГ призвал продлить ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1c48f6f8-4a7e-11eb-befe-fa163e074e61_660.jpg Йенс Шпан Фото: Michele Tantussi/dpa/Global Look Press

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за продление ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

По его словам, страна пока далека от удовлетворительных показателей заболеваемости.

Поэтому, несомненно, после 10 января меры будут сохраняться. В каком объёме, мы должны решить вместе с федеральными землями в начале января, — сообщил Шпан в эфире телеканала ARD.

До 10 января в Германии действует жёсткий локдаун из-за высоких темпов распространения COVID-19. Не работают все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов-дрогери, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, ёлочных базаров. Власти также запретили продажу пиротехники и алкоголя на улицах. Школьники находятся на каникулах или на дистанционном обучении. Федеральные земли могут ужесточить действующие меры в случае серьёзного роста заболеваемости. Встречаться могут только группы не более пяти человек.

Как писал NEWS.ru, немецкое издание Die Welt настаивает на том, что новый тип коронавируса, обнаруженный в Британии, далеко не новый. Он проявился в Германии ещё в ноябре этого года.