Глава Минздрава ФРГ назвал условие применения российской вакцины в Германии

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Российские или китайские вакцины против нового коронавируса допустят для использования в ФРГ при условии прохождения сертификации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил глава Минздрава Германии Йенс Шпан. По его словам, других препятствий для одобрения препаратов в стране нет.

Ничего [не препятствует]. Главное в том, чтобы был допуск [на рынок] в соответствии с европейским правом. Если вакцина безопасна и надёжна, то она поможет в борьбе с пандемией, неважно, где её производят, — цитирует чиновника портал Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы два средства от COVID-19: «Спутник V» (разработан центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможно утверждение третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первые дозы вакцины против COVID-19 производства Pfizer Украина получит в середине февраля в рамках инициативы COVAX, передаёт пресс-служба Минздрава страны. Речь идёт о 117 тысячах ампул препарата.