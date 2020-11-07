Глава Минздрава Франции сообщил о замедлении прироста заражений COVID-19

https://static.news.ru/photo/7af745da-21e1-11eb-8e64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout via www.imago-images./Global Look Press

Во Франции снижается уровень распространения новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

Он отметил, что этого удалось добиться благодаря принятым властями страны мерам сдерживания пандемии. Вместе с тем, по его словам, говорить об отмене комендантского часа в стране пока преждевременно.

В ближайшие дни ожидается увеличение госпитализации и реанимации, поскольку это отражение эпидемической ситуации до сдерживания, — сказал Веран в эфире радиостанции France Inter.

Министр напомнил, что во время первой волны коронавируса скончались порядка 9 тыс. человек, сейчас в больницы ежедневно поступают более 3 тыс. пациентов. При этом французские медики каждый день делают более 2 млн тестов на COVID-19.

Первые данные, которые позволят прогнозировать ситуацию на ближайшее будущее и принимать соответствующие решения, должны появиться в течение недели, уточнил Веран.

Ранее NEWS.ru писал, что в Великобритании также заявили о спаде заболеваемости. При этом в наибольшей степени улучшается ситуация в тех районах, где в начале осени заболевание распространялось быстрее всего.