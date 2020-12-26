Глава Минздрава Франции призвал не праздновать Новый год

https://static.news.ru/photo/6d007f8c-4829-11eb-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран обратился к французам с просьбой не праздновать Новый год в связи с рисками на фоне пандемии коронавируса.

Лучший способ отметить начало нового года — не отмечать его! — заявил министр.

Он выразил надежду, что большой праздник французы смогут устроить в 2021 году, в тот момент, когда им больше не нужно будет постоянно носить маски и считать умерших.

Мы не можем за один вечер взять риск заблокировать страну на несколько недель, — цитирует его газета Journal du Dimanche.

Веран подчеркнул, что наиболее сложная ситуация наблюдается в регионах Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст и департамент Приморские Альпы, начиная с Ниццы. Рост заболеваемости среди пожилого населения отмечается в сельских районах. Министр заверил, что власти примут необходимые меры, если ситуация ухудшится.

По его словам, власти не исключают введения новых мер для защиты населения, но пока решение о введении нового карантина не принято.

Но мы наблюдаем за ситуацией час за часом, — заявил Веран.

Во Франции с начала пандемии заразились 2,5 млн человек, умерли более 62,5 тысячи. В стране был введён повторный карантин 30 октября. Он продлился до 15 декабря, а затем во Франции начал действовать комендантский час с 20:00 до 06:00.

Как писал NEWS.ru, переболевший коронавирусом президент Франции Эммануэль Макрон проведёт конец года с женой на юге Франции. Они отправились в Йер в четверг, где встретили Рождество. В форте Брегансон президентская чета будет справлять Новый год уже третий раз подряд.