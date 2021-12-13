Глава минздрава Британии: скорость распространения «омикрона» феноменальная
Ксения Голуб
Ксения Голуб
11:51, 13 декабря 2021
Фото: Dalibor Gluck/CTK/Global Look Press
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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» показывает феноменальную скорость распростренения. По словам главы ведомства, по большой вероятности, на данный штамм приходится уже около 40% заболевших в Лондоне, сообщил чиновник в интервью телеканалу Sky News.
Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что «омикрон» распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших — NEWS.ru) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений, — заявил Джавид.
По словам главы минздрава Британии, на «омикрон» приходится, вероятно, около «40% заражений в Лондоне».
Кроме того, выступая в парламенте страны, Джавид рассказал о том, что к концу декабря количество заражений штаммом коронавируса «омикрон» в государстве может превысить миллион.
Ранее стало известно, что в России новый штамм коронавируса выявлен у 16 туристов, прибывших из ЮАР. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако его опасность ниже, чем у «дельты». На данный момент сведений о смертельных исходах в Европе от «омикрона» не поступало.