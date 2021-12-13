Глава минздрава Британии: скорость распространения «омикрона» феноменальная

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» показывает феноменальную скорость распростренения. По словам главы ведомства, по большой вероятности, на данный штамм приходится уже около 40% заболевших в Лондоне, сообщил чиновник в интервью телеканалу Sky News.

Что мы знаем сейчас об этом штамме, это то, что «омикрон» распространяется с феноменальной скоростью, такого мы прежде не видели. (Число заболевших — NEWS.ru) удваивается каждые два-три дня. Это означает, что мы столкнемся с большой волной заражений, — заявил Джавид.

По словам главы минздрава Британии, на «омикрон» приходится, вероятно, около «40% заражений в Лондоне».

Кроме того, выступая в парламенте страны, Джавид рассказал о том, что к концу декабря количество заражений штаммом коронавируса «омикрон» в государстве может превысить миллион.

Ранее стало известно, что в России новый штамм коронавируса выявлен у 16 туристов, прибывших из ЮАР. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако его опасность ниже, чем у «дельты». На данный момент сведений о смертельных исходах в Европе от «омикрона» не поступало.