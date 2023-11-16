Названа причина, по которой Норвегия может закрыть границу с Россией В Минюсте Норвегии допустили закрытие границы с Россией в случае роста трафика

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Глава Министерства юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель допустила, что единственный пограничный пункт у территории России будет закрыт в случае нетипично высокого трафика, передает издание NRK. Об этом она заявила на фоне сообщений о перекрытии нескольких погранпунктов на границе Финляндии и России.

Трафик очень низкий и был низким всю осень. Мы внимательно следим за ситуацией, и, возможно, в случае необходимости нам будет целесообразно закрыть границу в кратчайшие сроки, — сказал Мель.

Ранее кабмин Финляндии объявил о закрытии четырех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. С 18 ноября до 18 февраля 2024 года в Финляндии закроются пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Сейчас просителям убежища с российской стороны отвечают, что им следует попытаться пересечь границу между Россией и Норвегией в Стурскоге. В финской таможне заявили, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября.

По словам главы МВД Финляндии Мари Рантанен, закрытие погранпереходов на восточной границе позволит прекратить незаконный въезд мигрантов на территорию государства. Она отметила, что власти готовы и к более решительным мерам при необходимости.