Глава Минсельхоза ФРГ выступил за увеличение поставок оружия на Украину

Увеличить поставки оружия на Украину и таким образом предотвратить глобальный продовольственный кризис призвал министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Своё мнение он высказал в интервью медиагруппе Funke.

По мнению Оздемира, на Украине, вероятно, происходит уничтожение сельскохозяйственной инфраструктуры и нарушение цепочек поставок. Это может иметь долгосрочные последствия для сельского хозяйства страны и, как следствие, для мировых поставк продовольствия.

Вот почему так важно, чтобы Запад поддержал Украину дальнейшим эффективным оружием - и Германия не должна уступать в этом, - заявил глава Минсельхоза.

Он подчеркнул, что климатический кризис, ставший причиной огромных неурожаев, усугубляет ситуацию с продовольствием. Для преодоления мировых трудностей с поставками Всемирный продовольственный комитет ООН должен взять на себя центральную роль и "договориться по фундаментальным, структурным вопросам сельскохозяйственной и продовольственной политики во всем мире".

Глобальные проблемы требуют глобальных решений, - резюмировал министр.

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек ранее заявил, что нужно увеличить количество и качество поставок оружия на Украину. Политик при этом отметил, что эти действия не должны привести к тому, чтобы «самим стать целью». По его словам, Берлин пока исключает поставки тяжёлых танков и истребителей. Он добавил, что решения о поставках вооружения Киеву ФРГ обсуждает с партнёрами по Европе и НАТО. По словам вице-канцлера, ЕС действует как единое целое.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с призывом к странам Евросоюза ускорить поставки оружия на Украину. Политик отметила, что не проводит разницы «между тяжёлым и лёгким вооружением». Она подчеркнула, что киевское руководство сможет выстоять только с помощью европейского оружия.