В Минобороны Украины оценили масштаб коррупции в ВСУ Глава Минобороны Украины Умеров заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

Фото: defense.gov

Нарушения более чем на 10 млрд гривен ($39,3 млн) выявили во время внутреннего аудита Министерства обороны Украины, сообщил глава ведомства Рустем Умеров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он также напомнил, что в декабре СБУ вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на полтора миллиарда гривен.

Они (внутренний аудит Министерства обороны и обновленная генеральная инспекция Минобороны. — NEWS.ru) уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, — совершенных ранее, — написал он.

Он добавил, что уже есть ощутимые результаты. За четыре месяца удалось сэкономить примерно 3,5 млрд гривен на все закупки нелетального оборудования. Это примерно 20% от запланированной суммы покупки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее негативно оценил предварительные результаты проверки военкомов страны. Он назвал их неутешительными.

О начале проверок руководства военкоматов Украины сообщил 28 июня первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. В том же месяце Зеленский распорядился уволить военного комиссара Одессы Евгения Борисова, обвиненного в коррупции. Украинский лидер распорядился создать комиссию для проверки военкомов во всех регионах Украины, «чтобы они не позорили государство».