Глава Минобороны Украины рассказал о своей мечте Министр обороны Украины Резников заявил, что мечтает уйти в отставку после завершения конфликта

Фото: Nina Liashonok/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников мечтает уйти в отставку после завершения конфликта, об этом он рассказал испанской газете La Razón. Он подчеркнул, что работа на этом посту стала очень тяжелым этапом в его жизни.

Это моя мечта! И тем более моей жены. Мы ждем дня окончания конфликта, потому что он позволит мне подписать заявление об увольнении и вернуться в частный сектор, — сказал Резников.

Он также рассказал, что возглавил Минобороны Украины по личной просьбе президента Владимира Зеленского. Причем когда глава государства попросил его об этом в первый раз, в 2021 году, Резников отказался.

Ранее министр заявил, что потери ВСУ в ходе конфликта с Россией не превышают число жертв землетрясений в Турции, которые, по официальным данным, составляют более 50 тысяч человек. Он подчеркнул, что командование стремится сохранять жизни солдат.

Резников посетовал на то, что страны ЕС не выполняют полностью свои обещания в плане оказания Украине военной помощи. Кроме того, с 2008 года они систематически придерживаются догмы не провоцировать Россию, добавил он.