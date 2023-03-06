Глава Минобороны Украины призвал дать автомат каждому украинцу

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

У каждого украинца должно быть огнестрельное оружие, а культура военной профессии должна стать трендом, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью украинскому изданию LIGA. По мнению Резникова, каждый молодой человек с 18 лет должен проходить специальные курсы подготовки по тактической медицине, стрельбе и инженерной подготовке, а также раз в год посещать тир.

Я уверен, культура военной профессии должна стать трендом. Официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения. <...> Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает, — сказал министр.

Ранее сообщалось, что служащие в Вооруженных силах Украины призывают молодых людей стать добровольцами и рассказывают о преимуществах работы с западной техникой. При этом солдаты подчеркивают, что в случае необходимости молодых будут мобилизовывать в том числе и насильно, хотя молодежь может выбрать свои позиции и впоследствии стать уважаемыми людьми в этой жизни.

Командир одного из украинских подразделений под позывным Мадьяр снял ролик, в котором критикует молодежь за нежелание участвовать в боевых действиях. По его словам, средний возраст мобилизованных на Украине превышает 50 лет.