Глава Минобороны Украины предложил спор на свою должность Резников предложил пари на фоне обвинений Минобороны в коррупции

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Глава Минобороны Украины Резников предложил пари на фоне обвинений ведомства в коррупции с закупками экипировки для солдат, сообщает «Страна.ua». Чиновник пообещал оставить должность, если информация окажется правдой.

При этом Резников поставил условие, что если это не так, народный депутат Анастасия Радина должна сдать мандат, а журналист «УП» Михаил Ткач — на три года уйти из профессии. В качестве «арбитров» министр пригласил Комитет по депутатской этике Верховной рады и комиссию журналистской этики. Редакции украинских изданий он предложил сделать наблюдателями спора.

Министерство обороны Украины заподозрили в закупке курток для ВСУ по завышенной цене. Отмечалось,что в одной из партий должны были поставить 4900 курток стоимостью $142 тысячи. Однако позже их цена возросла до $421 тысячи. По факту таких закупок в Киеве возбудили уголовное дело.

Ранее Алексей Резников заявил, что может подать в отставку. Он отметил, что решения такого рода принимает президент страны Владимир Зеленский, однако он может уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими его отставки. В Раде прежде говорили, что Резников стал токсичной фигурой для киевских властей из-за коррупционного скандала, связанного с закупкой продуктов для военных.