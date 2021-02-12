Глава Минобороны Украины срочно поедет в Донбасс

https://static.news.ru/photo/923cbc7e-6ed1-11eb-9198-96000091f725_660.jpg Фото: Официальный сайт Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Таран и глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак должны срочно поехать в Донбасс для расследования обстоятельств гибели троих военнослужащих. Такое поручение им дал президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение <...> срочно прибыть в зону проведения операции Объединённых сил для установления всех обстоятельств гибели трёх украинских военнослужащих, — говорится на сайте главы государства.

В настоящий момент на месте ЧП находится замглавы офиса украинского лидера Роман Машовец.

Мы бережём жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня — и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, — подчеркнул Зеленский.

Он потребовал к 15 февраля подготовить доклады о произошедшем.

Инцидент произошёл на подконтрольной Киеву территории Украины недалеко от населённого пункта Новолуганское. На мине подорвались капитан Александр Войтенко, старший солдат Дмитрий Мироненко и старший солдат Вячеслав Алексеенко. Самый младший из них родился в 1994 году. Все трое погибли на месте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главнокомандующим ВСУ Руслана Хомчака, который занимал эту должность прежде. Однако Генеральный штаб возглавил Сергей Корнийчук, до этого занимавший пост первого замначальника. Таким образом, глава государства разделил эти две должности.

Ещё одним указом Зеленский назначил командующим силовой операцией на востоке Украины Сергея Наева. Ранее тот работал в должности замначальника Генерального штаба и временно возглавлял командование в Донбассе. В 2018–2019 годах Наев уже руководил силовой операцией украинской армии.

Новая структура командования ВСУ была утверждена в начале 2020 года. Это было сделано в рамках перехода Украины на стандарты НАТО. Тогда в армии появилось командование у сил поддержки, медицинских сил, а также у войск связи и кибербезопасности, писал NEWS.ru.