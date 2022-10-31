Глава Минобороны Турции обсудит с Шойгу ситуацию с зерновой сделкой

Фото: Xinhua/Global Look Press

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что вечером 31 октября состоятся переговоры с его российским коллегой Сергеем Шойгу касательно выхода РФ из зерновой сделки. По мнению руководителя турецкого военного ведомства, данное решение не принесет выгоды ни России, ни другим участникам соглашения, передает TRT.

Приостановка этой инициативы (зернового соглашения. — NEWS.ru) не пойдет на пользу ни России, ни Украине, ни кому-либо еще, — заявил Акар.

В ходе видеоконференции с участием начальника Генштаба Турции Яшара Гюлера и высшим командованием турецких войск Акар предупредил, что выход РФ из зернового соглашения повлечет задержку судов.

В таком случае отход судов будет задержан, а агломерация в портах усилится. Нуждающиеся уже ждали зерна в срочном порядке. В этом случае проблема будет только усугубляться, — добавил Акар.

Глава министерства подтвердил, что по данному вопросу он также проведет переговоры с официальными лицами Украины.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также отреагировал на выход РФ из зернового соглашения, сообщает Reuters. По его словам, Турция продолжит делать все возможное для заключения сделки по экспорту зерна из Черного моря, несмотря на «нерешительность» России.

Даже если Россия будет вести себя нерешительно, мы продолжим наши решительные усилия на благо человечества, — отметил Эрдоган.

Глава государства считает, что создание совместного механизма по вывозу украинского зерна позволило смягчить последствия глобального продовольственного кризиса. По его словам, благодаря соглашению было перевезено и доставлено продовольствие на сумму в размере $9,3 млн.

Наши усилия по доставке этой пшеницы в страны, сталкивающиеся с угрозой голода, очевидны. Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы внесли свой вклад в облегчение глобального продовольственного кризиса, — добавил Эрдоган.

29 октября Россия официально уведомила генсека ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Обращение направил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя. По его словам, на фоне атаки ВСУ на Севастополь Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов.