Глава Минобороны Турции назвал количество вывезенного из Украины зерна Министр обороны Турции Акар сообщил о количестве вывезенного из Украины зерна

Начиная с 1 августа, более 650 тысяч тонн зерна вывезли из портов Украины в рамках «продуктовой сделки». Об этом сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар на пресс-конференции с генсеком ООН Антониу Гутерришем в стамбульском Совместном координационном центре, его слова приводит ТАСС.

С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти. — сообщил Акар.

По словам министра, Турция надеется, что зерновая сделка поможет урегулировать ситуацию на Украине.

Важной составляющей работы является тот факт, что в поле нет ни одной военной структуры. Турция рассчитывает, что реализация стамбульских договорённостей создаст основу для стабильного мира и урегулирования конфликта. — добавил Акар.

22 июля Россия, Турция, ООН и Украина подписали так называемую «продуктовую сделку». Документ предполагает снятие ограничений на вывоз сельскохозяйственной продукции из РФ, а также содействие в вывозе зерна с территории Украины.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предположил, что до конца текущего года по зерновому коридору может быть перевезено до 50 млн тонн зерна с Украины и из России. При этом соглашения о перевозке зерна могут быть автоматически продлены по истечении изначальных четырех месяцев.