Глава Минобороны рассказал, когда Украина поведет в бой западные танки Глава Минобороны Резников: Украина надеется начать применять западные танки весной

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Challenger 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, начнут использовать западные танки в военных действиях весной. Об этом в интервью канадскому телеканалу СBC рассказал министр обороны страны Алексей Резников. Он отметил, что с помощью новой техники войска смогут продолжить контрнаступление.

Я надеюсь, что мы начнем использовать их, вероятно, весной, — сказал министр.

Он отметил, что из обещанных странами Запада поставок на Украине намерены сформировать по меньшей мере два танковых батальона. Резников выразил уверенность, что Запад продолжит поставлять Киеву танки и в дальнейшем.

Ранее посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что страны Запада пообещали направить Киеву 321 тяжелый танк. Он также добавил, что именно из-за рисков долгой доставки техники президент страны Владимир Зеленский настаивает, что танки необходимы Украине как можно скорее и если они поступят в августе или сентябре, «будет слишком поздно».

В свою очередь британское Министерство обороны сообщило, что военнослужащие вооруженных сил Украины прибыли в Великобританию, где они пройдут курс обучения использованию танков Challenger. О поставках Украине танков Challenger 2 министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в середине января. Чуть позже в ведомстве уточнили, что техника появится на территории Украины в конце марта.

25 января власти США объявили о намерении передать Киеву 31 танк M1 Abrams. В свою очередь правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешение на реэкспорт. Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что Leopard 2 будут отправлены на Украину «до конца марта». О намерении передать Киеву танки сообщили 25 января в оборонных ведомствах Норвегии и Словакии, а ранее о решении предоставить Украине танки заявляли власти Великобритании, Польши и Франции.