Глава Минобороны Литвы уйдет в отставку LRT: глава МО Литвы Анушкаускас покинет свой пост

Фото: IMAGO/Adomas Daunoravicius/Global Look Press

Арвидас Анушкаускас

Министр обороны Литвы Арвидас Анушкаускас покинет свой пост, передает информацию LRT со ссылкой на пресс-службу правительства страны. Такую просьбу получила премьер-министр Ингрида Шимоните, уточнили журналисты.

Слухи о возможной отставке возникли после появившейся в Сети публикации продюсера Эдмундаса Якилайтиса. Он написал слова благодарности Анушаускасу.

Спасибо Арвидасу Анушаускасу. Посмотрим, как поведет себя Лаурин Касчюнас (глава комитета сейма по нацбезопасности — ред. NEWS.ru), — отметил журналист.

Сам действующий министр обороны не подтвердил и не опроверг данную информацию. Попытки журналистов связаться с Анушкаускасом не увенчались успехом, так как его телефон был выключен. По данным источников агентства, министр готовится уйти в отставку, однако причины такого решения неизвестны.

Ранее политолог Алексей Макаркин рассказал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон мог бы сменить Риши Сунака на посту главы правительства Соединенного Королевства, но консерваторы вряд ли поддержат его кандидатуру. По его мнению, еще одним потенциальным кандидатом является Суэлла Браверман, ранее ушедшая в отставку с поста главы МВД Британии.