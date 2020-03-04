https://static.news.ru/photo/89a4a494-5dfe-11ea-a327-fa163e074e61_660.jpg Аннегрет Крамп-Карренбауэр Фото: Norbert Fellechner/www.imago-images.de/Global Look Press

Берлин имеет тесные экономические связи с Москвой и может использовать этот рычаг для давления на президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Сирии, заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС) отметила, что участие Европы в решении вопроса сирийского кризиса должно быть расширено.

Мне всегда было ясно, что соглашение между Турцией и Россией не может быть устойчивым решением. Теперь это становится всё более очевидным, — рассказала глава немецкого оборонного ведомства в беседе с журналистами RTL и Ntv.

Крамп-Карренбауэр считает, что положить конец боевым действиям в Сирии и тем самым сократить число беженцев из страны могут санкции против РФ.

Ранее ввести новый пакет ограничительных мер в отношении Москвы призвал глава комитета по международной политике бундестага Норберт Реттген, писал NEWS.ru.