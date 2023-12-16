Глава Минобороны Германии дал Европе срок на военную подготовку Глава Минобороны ФРГ: у Европы есть не больше восьми лет на военную подготовку

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Европе следует усилить военную подготовку, поскольку к концу десятилетия она может столкнуться с новыми угрозами, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. По его словам, которые приводит Reuters, у стран региона есть пять — восемь лет на то, чтобы увеличить собственное производство оружия.

Мы, европейцы, должны активнее участвовать в обеспечении безопасности на нашем собственном континенте. <...> У нас есть около пяти — восьми лет, чтобы наверстать упущенное с точки зрения вооруженных сил, промышленности и общества, — сказал он.

Свои опасения Писториус объяснил значительным увеличением производства оружия в России и намерением США больше присутствовать в Индо-Тихоокеанском регионе. Также он отметил, что Европе, возможно, придется компенсировать американскую помощь Украине, если Вашингтон не сможет договориться о новом финансировании.

Нам нужно придумать, как лучше всего расположиться на восточном фланге на основе планов обороны НАТО, — добавил министр.

Борис Писториус ранее заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в ситуации, обязывающей вмешиваться в рамках какого-либо альянса. По его словам, ФРГ при этом занимает второе место по объемам помощи, оказываемой Киеву, «намного опережая других». Он также признал, что в настоящее время оборонная промышленность Германии не может обеспечить поставки по определенным направлениям в необходимых объемах.