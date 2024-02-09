В европейской стране испугались атаки России на НАТО Министр обороны Дании: Россия может атаковать НАТО в ближайшие пять лет

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен

Глава Минобороны Дании Троельс Лунд Поульсен призвал увеличить инвестиции на военные нужды страны, сообщает Reuters. Свою просьбу он объяснил новыми данными разведки о том, что Россия может напасть на страны НАТО в ближайшие годы.

Нельзя исключать, что в течение трех — пяти лет Россия не проверит пятую статью (устава, которая гласит, что Альянс окажет помощь любой стране объединения, если она подвергнется атаке. — NEWS.ru) и солидарность НАТО, — отметил Поульсен.

По его словам, мощности предприятий российского ВПК за последние годы сильно возросли, поэтому необходимо также увеличить финансовые инвестиции на военные нужды. При этом министр уверен, что прямой угрозы для Дании нет.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что страны НАТО стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. При этом, по его словам, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

До этого посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что о нападении России на страны Европы, о чем твердят военные на Западе, речи быть не может. Дипломат напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что у Москвы нет никакого интереса воевать со странами НАТО.