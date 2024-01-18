Глава Министерства образования Украины стал «Плагиатором-2023» Глава Минобразования Украины Лисовой получил антипремию за плагиат в диссертации

Фото: Kmu.gov.ua/CC BY 4.0/wikipedia/commons

Оксен Лисовой

Глава украинского Министерства образования и науки Оксен Лисовой победил в номинации «Плагиатор-2023» в рамках антипремии «Академическое недостоинство 2023 года», передает издание «Украинская правда». По его данным, в диссертации министра на ученую степень обнаружили плагиат.

Координатор антиплагиатной инициативы «Дисергейт» Светлана Благотелева-Волк выразила надежду, что широкая огласка подобных нарушений и соответствующее наказание виновных станут сигналом для общества. По ее словам, практика плагиата, фальсификаций, фабрикаций, распространения псевдонауки и прикрытия недобродетельных ученых, изданий, университетов недопустима.

Отмечается, что второе место в этой номинации занял ректор Тернопольского национального педагогического университета Богдан Буяк. Его также уличили в плагиате при написании диссертационной работы. Третьей стала доктор медицинских наук Виктория Петрушенко, победившая еще и в номинации «Фальсификатор-2023», поскольку выдавала чужие данные экспериментов за свои.

Ранее Российское авторское сообщество, занимающееся управлением авторскими правами, подало иск к певцу Филиппу Киркорову в Арбитражный суд столицы. Согласно данным, сумма исковых требований составила 2 млн рублей, при этом не уточняется, какие именно претензии возникли у организации к исполнителю.