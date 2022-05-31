Глава Минфина Украины: две трети госбюджета страны — зарубежная помощь

Памятник Независимости, Киев, Украина / Фото Shutterstock

Глава Минфина Украины Сергей Марченко сообщил, что бюджет страны из-за военных действий только на одну треть финансируется из собственных доходов, передаёт по Telegram-каналу «Страна.ua». По его словам, остальные две трети поступают через международные гранты и кредиты.

Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный — это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств, — сказал Марченко.

В конце апреля на Украину поступило €88,5 млн от Всемирного банка. Минфин пообещал направить их в общий фонд госбюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных и гуманитарных расходов, а также расходов на здравоохранение и поддержку внутренне перемещённых лиц.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запросила $5 млрд в месяц на ближайший квартал на поддержку экономики. По её словам, в эту сумму не входят средства на восстановление инфраструктуры.