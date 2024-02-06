Глава минфина Германии признал бедность страны Глава минфина ФРГ Линднер: Германия становится все беднее

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Германия становится все беднее из-за отсутствия возможности обеспечить экономический рост, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте. По словам главы ведомства, правительству пора сделать выводы.

Мы больше не конкурентоспособны <...>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем. Для меня немыслимо, чтобы правительство не сделало никаких выводов из этого анализа, — констатировал Линднер.

Аналогичную точку зрения высказал министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Он заявил, что Германия недополучает средства из-за трат на поддержку Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что целые секторы экономики ФРГ теряют свою конкурентоспособность и привлекательность. По его словам, в том числе по этой причине на Западе отвлекают внимание общественности, делая из России образ врага.

До этого президент России Владимир Путин указал на тот факт, что экономики Европы и Соединенных Штатов Америки находятся в минусе, в отличие от России, которая держится в плюсе. По мнению Путина, Россия показала всему миру, что является самодостаточным государством. Введенные Западом санкции не оказали особого влияния на экономический, социальный и промышленный секторы, отметил президент.