Глава Минфина: ФРГ больше не зависит от импорта энергоносителей из России

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Германия перестала зависеть от импорта энергоносителей из России, заявил в интервью BBC министр финансов ФРГ Кристиан Линднер. По его словам, страна нашла альтернативные источники энергии, вновь открыв ТЭС и отложив закрытие трех остающихся АЭС, а также активно развивая инфраструктуру для поставок газа из Норвегии и США.

Конечно, Германия все еще зависит от поставок энергоносителей, но не из России, а с мировых рынков, - сказал Линднер.

Ранее Казахстан получил устное одобрение Москвы на транспортировку нефти в ФРГ через территорию России. Нефть планируют поставлять по магистральному нефтепроводу «Дружба». В январе Астана планирует направить в Германию 20 тысяч тонн нефти.

Между тем старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин предположил, что поставки «казахстанской» нефти в Германию через Россию станут еще одним шагом к разрушению немецкой экономики. По его словам, сделка приведет к экспорту российской нефти Urals вместо казахстанского сырья с огромной транзитной наценкой.

Камкин отмечает, что тянуть нефть из Казахстана через Россию бессмысленно, поэтому «Транснефть» начнет поставлять немцам свое сырье, а казахстанская нефть останется в России. Эксперт отмечает, что подобная схема применялась на Украине при президенте Петре Порошенко: Киев покупал российский газ у европейских компаний, из-за чего бюджет страны получил значительные потери. При этом Германия на фоне «антироссийской истерии» вряд ли в ближайшем будущем заметит масштабы потерь, и понимания произошедшего немецким обществом стоит ждать ближе к 2025 году, когда состоятся парламентские выборы.