В Минэнерго Украины назвали сроки восстановления энергосистемы страны Глава Минэнерго Украины Галущенко: энергосистема страны будет восстановлена к лету 2023 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Энергосистема Украины может быть полностью восстановлена к лету 2023 года, заявил в беседе с изданием Forbes.ua министр энергетики страны Герман Галущенко. При этом он подчеркнул, что данный прогноз сработает, если обстрелы критической инфраструктуры на Украине будут полностью прекращены. При другом развитии событий говорить о восстановлении энергосистемы нет никакого смысла, считает он.

Скорость обновления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету. У нас есть перечень решений, которые позволят это сделать, — уточнил Галущенко.

Он рассказал, что для восстановления системы может помочь импорт электроэнергии. Так, он заявил, что власти Украины уже осуществляли закупки в небольших объемах. В дальнейшем объемы поставок электроэнергии должны быть увеличены, отметил глава Минэнерго Украины.

Ранее энергоэксперт Игорь Юшков отметил, что на Украине в ближайшей перспективе невозможно восстановление бесперебойной подачи электроэнергии. По его мнению, можно лишь изменить интервалы и продолжительность отключений, но решить проблему полностью не получится ни в одном из украинских регионов.