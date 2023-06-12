В Германии заговорили о крахе экономики без российского газа Глава Минэка ФРГ: отказ Киева и Москвы продлить соглашение о газе остановит немецкую промышленность

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Министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что отказ Москвы и Киева от продления соглашения о поставках российского газа через украинскую территорию нанесет серьезный ущерб немецкой промышленности, пишет Bloomberg. Глава Минэка предположил, что немецким промышленникам придется сократить производственные мощности, если транзит российского газа прервется. По его словам, безопасного сценария при таком развитии событий не существует.

Германии, возможно, придется сворачивать или даже полностью выводить из эксплуатации свои промышленные мощности, если соглашение Украины с РФ о транзите газа, истекающее в конце следующего года, не будет пролонгировано, — сказал он.

Хабек отметил, что на севере Германии идет строительство терминала по приему сжиженного газа, который сыграем важную роль с обеспечении энергией восточной части Германии и стран Восточной Европы.

Ранее эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов заявил, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину, которое может произойти в 2024 году в случае отказа Киева продлевать договор, пострадают страны Восточной Европы. Он подчеркнул, что в некоторые страны голубое топливо доставляется только через этот газопровод.