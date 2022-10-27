Глава МИД Венгрии призвал Россию и США к прямым переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Россию и США как можно скорее начать прямые переговоры для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине. В интервью The Daily Caller он также выразил надежду на то, что встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20 в Индонезии станет предпосылкой к началу таких переговоров.

Европейская экономика страдает. Европа страдает. Вот почему единственное решение для Европы — это мир. Но, безусловно, мир не наступит при таком поведении [администрации США]. <…> Вот почему мы надеемся, что будут какие-то американо-российские переговоры [по теме Украины], — заявил министр.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби предположил, что Россия в ближайшее время не намерена начинать мирные переговоры по Украине. При этом он подтвердил намерение Вашингтона продолжать оказывать поддержку Киеву для возможности обеспечения Украине выгодных условий на переговорах в будущем.

До этого около 30 американских конгрессменов либеральных взглядов направили в Белый дом письмо с призывом начать переговоры с Россией об урегулировании ситуации на Украине. Об этом сообщил тот же Кирби, подчеркнув, что подобные переговоры не могут проводиться без участия Киева, а там к диалогу «пока не готовы». Впоследствии стало известно, что письмо было отозвано.