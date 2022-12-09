Глава МИД Венгрии призвал готовиться к нападениям Евросоюза Глава МИД Венгрии Сийярто призвал власти быть готовыми к нападениям со стороны ЕС

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Венгрии следует быть готовой к серьезным нападениям со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Он пояснил, что «Брюссель и либеральная машина пропаганды» не избирательны в средствах, а потому используют против Будапешта все виды шантажа. Слова дипломата приводит РИА Новости.

В грядущий период нам, конечно, надо приготовиться к будущим серьезным нападениям. Брюссель и международная либеральная машина пропаганды явно не будут выбирать средства. Денежный шантаж, политический шантаж, распространение фейков и лжи — все это последует, — предупредил Сийярто.

Он напомнил, что за 12 лет антикризисная политика Венгрии никогда не оказывалась «в мейнстриме» ЕС, однако всегда оставалась успешной. Так, Будапешт выстроил забор на южной границе, когда от него требовали принять мигрантов, закупил вакцины против COVID-19 в России и Китае, когда Европа ожидала западные препараты, а в настоящее время страна выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине.

По словам главы МИД, главная цель Венгрии — избежать рецессии в тот момент, когда в Европе «возник энергетический кризис ранее не виданных масштабов».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что в случае продолжения необдуманной поддержки Украины Евросоюз рискует оказаться в долговой яме. Он подверг критике идею решения данной проблемы за счет увеличения долга и заявил, что сильное будущее для Европы может быть построено на сильных государствах, а не на «огромных кучах долга».

Также сообщалось, что Венгрия заблокировала план Евросоюза по выделению Украине 18 млрд евро в 2023 году в рамках единого пакета макрофинансовой помощи ЕС. Министр финансов Венгрии Михай Варга выступил на заседании Евросовета от лица страны против принятия поправок, подразумевавших выделение средств из общего бюджета стран — членов ЕС.