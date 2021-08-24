Глава МИД Венгрии озвучил сроки запуска производства «Спутника V»

Венгрия планирует до конца текущего года получить необходимые технологии и к концу 2022 года наладить производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто, слова которого приводит ТАСС.

Таким образом, мы сможем сократить уязвимость страны, а также извлекать внешнеэкономическую выгоду посредством поставок вакцины на зарубежные рынки, — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Глава МИД Венгрии рассказал, что цех по производству препарата будет построен в Дебрецене. Сийярто отметил, что благодаря «Спутнику V» Венгрии удалось осуществить самую успешную в рамках Европейского союза кампанию по вакцинации населения. Он выразил признательность российскому руководству за оказанную помощь.

Сейчас «Спутник V» одобрили для срочного применения в 69 государствах с населением свыше 3,7 млрд человек. «Спутник Лайт» после регистрации 6 мая в РФ зарегистрировали в Анголе, Венесуэле, Казахстане, Никарагуа, Палестине, Бахрейне, на Маврикии и в Киргизии.

Ранее директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что аденовирусные вакцины, такие как «Спутник V» и AstraZeneca, лучше симулируют инфекцию, что способствует появлению защитных антител с большим разнообразием, чем при использовании других вакцин.